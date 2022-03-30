花見シーズンがピークを迎え、人出が増加している東京都で、新型コロナの新規感染者が4日連続で前の週を上回った。医療現場では「すでに第7波が始まった可能性が濃厚」と感染の再拡大を警戒する声が上がっている。「すでに第7波」花見シーズンで感染増加3月30日の国会、議員からは「新型コロナの感染再拡大」「いわゆるリバウンドが始まっているのか」という質問があった。政府分科会の尾身会長はこう答えた。「花見だとか歓送迎会