警察署に迷惑電話を繰り返し、業務を妨害したとして、滋賀県警大津署は２９日、大津市杉浦町、無職の男（６８）を偽計業務妨害容疑で逮捕した。容疑を認めているという。 発表によると、男は２０２０年８月１８日から今年３月２０日までの間、大津署の代表番号に約３万６０００回電話。応対した職員に支離滅裂な言動を浴びせ、業務を妨げた疑い。１