「ロシア帝国の復活」を目論んでウクライナ侵攻に踏み切ったロシアのプーチン大統領。様々な角度からその精神構造の分析が進められているが、同氏が愛し、重用してきた女性たちからも、その人物像の一端が浮かび上がってくる。【写真6枚】元新体操選手アリーナ・カバエワ氏。他、プーチン氏の長女・マリアや次女のカテリーナなども「世界で最も美しく有能なのはロシアの女性だ」2008年4月、イタリアを訪れたプーチン氏は、愛人と