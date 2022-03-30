沖縄県は30日、新たに1058人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。1日あたりの新規感染者数が1000人を超えたのは、1027人だった3月1日以来で約1カ月ぶり。沖縄県は2月20日で国のまん延防止等重点措置が解除され、感染者数は減少傾向にあったが、3月23日から8日連続で、前週の同じ曜日を上回った。【竹内望】