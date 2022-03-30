神奈川県大井町の東名高速で2017年、あおり運転でワゴン車を停止させ、大型トラックによる追突で一家4人を死傷させたとして、危険運転致死傷などの罪に問われた石橋和歩（かずほ）被告（30）に対するやり直しの裁判員裁判が30日、横浜地裁（青沼潔裁判長）であった。検察側は懲役18年を求刑した。起訴状によると、事故は17年6月5日夜に発生した。石橋被告が萩山嘉久さん（当時45）からパーキングエリアでの駐車方法を非難され