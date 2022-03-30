◇第94回選抜高等学校野球大会（30日、甲子園）浦和学院（埼玉）2ー5x近江（滋賀）京都国際高校に新型コロナウイルス陽性が出たため、補欠でセンバツに出場した近江高校の山田陽翔投手は主将で4番のエース。4試合連続となる先発のマウンドへ向かいます。この1週間での投球数は「214」。500球の投球数制限があるため、起用方法にも注目が集まります。立ち上がり、浦和学院高校・3番の金田優太選手にツーベースヒットを打たれますが