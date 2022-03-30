資源エネルギー庁の発表によると、3月28日時点のレギュラーガソリンの小売り価格の全国平均は、先週に比べ60銭安い、1リットルあたり174円だった。値下げは2週連続だが、2008年9月のリーマンショック時以来13年半振りの高値水準が続いている。ガソリン価格の高騰を抑えるための補助金は、1リットルあたり18円60銭が投入されていた。経済産業省は、来週のガソリン価格について、ウクライナ情勢を受けた原油価格の高騰により、補助金