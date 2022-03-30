【モデルプレス＝2022/03/30】星野源が29日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「星野源のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週火曜深夜1時〜）に出演。俳優の松坂桃李についてのトークを繰り広げ、反響が寄せられている。【写真】星野源、金髪アッシュに大胆イメチェン◆星野源、松坂桃李＆戸田恵梨香の結婚生活を想像28日に放送された、ニッポン放送「松坂桃李のオールナイトニッポン」（月曜深夜1時〜）に出演した