ファミリーマートで２９日から限定で販売している「オカシナ学習帳（ぐみ・ちょこれーと）」がＳＮＳで注目を集めている。ショウワノートと協力して開発された同商品は「ジャポニカ学習帳」を思わせるデザインのパッケージに入った菓子。レモン味のグミと、カラフルなチョコレートの２種で展開している。価格はそれぞれ税込み１６２円。子供の頃の思い出がよみがえるノート風のパッケージには名前が書ける欄も。裏面には「ミニ学習