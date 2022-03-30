ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが自身5度目のワールドカップ(W杯)出場決定に喜びを語った。カタールW杯欧州予選のグループステージで本大会行きを決められず、最後の望みとなるプレーオフに回ったポルトガル。24日の準決勝でトルコ代表を破ると、29日の決勝で北マケドニア代表と激突した。先の準決勝でユーロ王者のイタリア代表を下して、不気味な存在と化す相手との一戦だったが、MFブルーノ・フェルナンデスが2ゴー