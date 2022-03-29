「日本ハム０−４西武」（２９日、札幌ドーム）新庄剛志ビッグボスは完封負けで本拠地初戦も飾れず、開幕４連敗。初勝利はお預けとなった。痛恨だったのは、七回、アルカンタラのライト前ヒット、清水のレフトへの２塁打で一死二、三塁のチャンスを作ったが、近藤の一ゴロで、ランナーが飛び出してしまい、好機をつぶした。「ああいうミスが増えていくと、そりゃ勝ちには繋がらない。（ゴロゴーではなかった？）じゃない、じ