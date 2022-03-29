ユーチューバー・ヒカル（30）が29日、自身のYouTubeチャンネル「ヒカルのYouTubeでは流せない話【公式ツイキャス切り抜き】」を更新し、初対面の実業家・堀江貴文氏（49）の印象について語る場面があった。28日から始まったYouTubeの新番組「賛否両論」。ヒカル、実業家・与沢翼氏、実業家・三崎優太氏の3人で世相を斬るという「炎上上等」のトーク番組だ。初回ゲストでは堀江氏が出演した。ヒカルは収録について「理想は、僕