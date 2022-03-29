堺市内で２８日午後、乗用車に追突されたバイクの男性が死亡する事故があり、自動車運転処罰法違反容疑で現行犯逮捕された車の男があおり運転をしたとして、大阪府警交通捜査課と南堺署は２９日、殺人の疑いで、堺市南区桃山台の自称介護士、川島陸(りく)容疑者（２７）を再逮捕した。府警はドライブレコーダーの映像や目撃者の証言から、川島容疑者が事故現場の約４キロ手前から、幅寄せ行為や車間距離を詰めるなどの悪質なあおり
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