◆サッカーカタールＷ杯アジア最終予選▽Ｂ組第１０戦日本１―１ベトナム（２９日・埼玉）ＤＦ吉田麻也が、ベトナムのサポーターに向けて両手を合わせて、声を出しての応援をやめるように懇願していた。後半２５分、ＭＦ田中の得点に対し、ＶＡＲでの検証が行われている間。試合を通じて大声での応援をやめず、この時間はゴール取り消しを期待しててさらに盛り上がったベトナムサポーター。吉田は何とか声を出さないように頼