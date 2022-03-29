「広島３−２阪神」（２９日、マツダスタジアム）阪神が悪夢のサヨナラ負けで開幕４連敗を喫した。開幕４連敗はワーストタイの５連敗を記録した９５年以来、２７年ぶりとなる。試合後に報道陣の取材に応じた矢野監督は、言葉を絞り出すように話した。「（勝つ難しさは）重々感じています」。勝利目前でもまさかの敗戦。最終回には満塁のピンチで守護神・ケラーを途中で諦め、若手右腕の湯浅にバトンを託したが、西川に右越え