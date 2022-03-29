◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３×―２阪神（２９日・マツダスタジアム）阪神は１９９５年以来２７年ぶりに開幕４連敗を喫した。先発・西勇が好投するも、９回にケラーが満塁のピンチを作ると、交代した湯浅も抑えることができず、サヨナラ負けとなった。１点リードの９回に４番手で登板したケラーが先頭のマクブルームに右翼線へ安打を許すと、代走の曽根が盗塁を成功。１死一、二塁、代打・長野にも安打を許し、満塁となったと