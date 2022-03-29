男子サッカー日本代表は29日、2022年カタールW杯アジア最終予選の最終戦となるベトナム戦に1―1で引き分け。24日のオーストラリア戦で7大会連続のW杯出場を決めた影響もあり、大幅に先発メンバーを変更するなかホームで勝ち切ることが出来なかった。なお“国際Aマッチ”でベトナム（南ベトナム時代を含め）と引き分けたのは史上初の出来事となった。日本は前節の勝利でW杯出場が無事決まり、今度はW杯本番へ向けた“選手選考”