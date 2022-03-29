日野自動車がリコールする主力の中型トラック「日野レンジャー」日野自動車は29日、エンジンの排出ガスや燃費性能に関する国の試験のデータを改ざんしていた問題の影響で22年3月期の連結業績予想を下方修正し、純損益を150億円の黒字から540億円の赤字へ大幅に引き下げた。主力の中型トラックのリコール費用を含む特別損失を計上した。不正があったエンジンの搭載車両は国内販売の3割超を占め、生産と出荷を停止している。23年3