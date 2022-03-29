英国のロングボトム駐日大使は２９日のオンライン会見で、ロシアのウクライナ侵攻で岸田文雄首相が先進７カ国（Ｇ７）などと対露制裁を実施していることについて「真のリーダーシップを示している」と述べ、称賛した。ロングボトム氏は、対露制裁で自国経済に悪影響が出る中でも、日本が制裁実施という「厳しい決断」をしたと評価。制裁に消極的なアジアの国に制裁参加を促していると謝意を示し、さらなる制裁参加国の拡大に向けて