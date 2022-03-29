カルビーは29日、人気スナック菓子「かっぱえびせん」や「サッポロポテト」シリーズなど計29商品を6月1日以降順次、値上げすると発表した。原材料高に伴う対応で、商品によって内容量を減らしたり、価格を約10％引き上げたりする。