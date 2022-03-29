立憲民主党山口県連は29日、今夏の参院選山口選挙区（改選数1）に、新人で安倍晋三元首相の元秘書、秋山賢治氏（52）を擁立する方針を決めた。近く公認申請し、党本部が正式決定する見通しだ。県連は共産党など野党との候補の一本化を目指す。立憲、野党質問時間配分から国民民主を「除外」秋山氏は山口県下関市出身。県連によると、1993年から第1次安倍政権時の2007年まで、安倍氏の私設秘書を務めた。県連の小田村克彦代表は