バイデン米政権は２０２３会計年度（２２年１０月〜２３年９月）の予算教書で、航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の予算として過去最大の２６０億ドルを要求した。/Alex G Perez/Sipa USA/AP（ＣＮＮ）バイデン米政権は２８日、議会に提出した２０２３会計年度（２２年１０月〜２３年９月）の予算教書で、航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の予算として過去最大の２６０億ドル（約３．２兆円）を要求した。ＮＡＳＡのネルソン局長が同日発表した。ネル