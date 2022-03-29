千葉県こども病院（千葉市緑区）は２８日、入院していた１０歳未満の女児の気管に装着していた管が外れ、低酸素血症で亡くなったと発表した。病院は遺族に謝罪し、和解したという。 同病院によると、女児は生まれつき気管が細く、気道を確保するために日常的に管をつける必要があった。２０１９年７月の午後９時５０分、病室を訪れた看護師が、管が抜けて心肺停止状態の女児を発見。心肺蘇生措置を施したが、