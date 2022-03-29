元プロレスラーでタレントの北斗晶（54）が29日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に出演。第94回アカデミー賞授賞式で、米俳優ウィル・スミス（53）がコメディアンのクリス・ロック（57）に平手打ちを食らわせた騒動についてコメントした。ウィルは27日（日本時間28日）に米ロサンゼルスで行われた授賞式に出席。プレゼンターとして登壇したクリスが、ウィルの妻ジェイダ・ピンケット・スミスを侮辱するスピーチ
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