与党が政府に要請していた年金生活者らへの5000円程度の支給案を巡り、自民党の高市政調会長29日、「ゼロベースで議論する」と述べ、見直すことを正式に表明した。高市政調会長は29日、記者団に対し、年金生活者らへの5000円支給案について「反対の声も多く、事務的にも間に合わなくなった」と述べた上で、今後については「物価高の影響などもあり、対象をどうするかゼロベースで議論する」と述べ、見直すことを正式に表明した。こ