ユーチューバー・ヒカル（30）が28日、自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家の堀江貴文氏（49）がゲスト出演し“餃子マスク事件”について振り返る場面があった。この日から始まったYouTubeの新番組「賛否両論」。ヒカル、実業家・与沢翼氏、実業家・三崎優太氏の3人で世相を斬るというものだ。そこで、話題になったのが「有名人による“一般人の晒し”はありなのか?」について。そこで堀江氏は「これはですね『餃子マスク