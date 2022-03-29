【AFP＝時事】26日に行われたドイツ対イスラエルのサッカー国際親善試合で、ドイツのサポーターの男（28）がナチス・ドイツ（Nazi）式敬礼をし、警察の捜査を受けている。ドイツサッカー連盟（DFB）は28日、同サポーターの行為を厳しく非難した。男はジンスハイム（Sinsheim）で行われた試合中にドイツで禁止されているナチス式敬礼を繰り返したとして、現在警察の取り調べを受けている。DFBは「右翼過激派の行為を強く非難す