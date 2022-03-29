Image: Hadrian / shutterstock.com 早すぎない？先日に発売が開始されたiPhone SE（第3世代）、コストパフォーマンスの高さが話題でしたよね。最新プロセッサに5G通信対応と、個人的にも最強のミドルレンジスマートフォンだと思った、思っていたのですが…最新報道によれば、なんともう減産が計画されているようなんです。需要の低さが原因？Nikkei Asiaの報道によれば、iPhone SE（第3世代