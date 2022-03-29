ワタミは２９日、「焼肉の和民」のメニューを全品税込み４２９円以下で販売すると発表した。全２６店舗で４月１９日までにメニューの切り替えを完了させる。人気の和牛カルビも６４９円から４２９円に値下げする。 まん延防止等重点措置の解除後も、駅前の立地が多い焼肉の和民では客足の