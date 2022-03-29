メンタル不調を確かめるには（写真：miSaPhotographer／PIXTA）「最近何だか元気が出ない」「気持ちが沈んで、何にも興味が持てない」など、春は気温や生活の変化でメンタルの不調が起きやすい時期です。尾林誉史氏の著書『元サラリーマンの精神科医が教える 働く人のためのメンタルヘルス術』より、メンタル不調を自分でチェックする方法を紹介します。メンタル不調には、うつ、抑うつ状態など、いろいろな呼び方がありますが、そ