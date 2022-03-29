【ワシントン＝渡辺浩生】米国防総省は２８日、バイデン政権で初となる国家防衛戦略（ＮＤＳ）の概要を発表した。戦域としてまずインド太平洋における中国への対応を優先し、続いてウクライナに侵攻したロシアの挑戦に対処する姿勢を明確にした。必要に迫られた紛争で勝利する備えをしつつも、米国や同盟国への戦略的攻撃や侵略行為の抑止を最重視するとした。国防総省は同日、機密扱いの国家防衛戦略を議会に送達した。今回初めて