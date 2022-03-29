首都圏に900棟超もあるタワーマンション。いったい誰が何の目的で購入しているのでしょうか（写真：yama1221／PIXTA）マンションマーケットに異変が起きている。都心部ではバブル超えの異常な高値圏にある一方、郊外では売るに売れない負動産も増加しているなど、いびつな市場が形成されつつある。不動産コンサルタントの牧野知弘氏は、日本の住宅市場は変革期にあると指摘。経済成長が限界な今、業界にでっちあげられた「資産価値