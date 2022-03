マクドナルドの“McCafé by Barista”(マックカフェバイバリスタ)併設店舗に、春を彩る宇治抹茶スイーツが登場!3年ぶりの再登場となる「いちご宇治抹茶フラッペ」と新作「宇治抹茶モンブランタルト」が期間限定で販売されます☆ マクドナルド McCafe by Barista「いちご宇治抹茶フラッペ」 販売時間:“McCafé by Barista” 営業時間中(営業時間は店舗によって異なります)販売店舗:全国の“McCafé