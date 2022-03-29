「ゴジラ デスクトップライト」。左上が「ゴジラA」で右下が「ゴジラB」サンスター文具株式会社は、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内のショップ「サンスターステーショナリーストア」で、「ゴジラ デスクトップライト」の予約受付を開始した。「ゴジラ」のシルエットをモチーフにしたデザイン。壁面に取り付けるタイプのLEDデスクトップライトで、2種類の形状が用意されている。本製品は、夜に間接照