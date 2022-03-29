タレント、高橋真麻（４０）が２９日、日本テレビ系「スッキリ」（月〜金曜前８・０）に出演。２７日（日本時間２８日）にロサンゼルスで行われた、第９４回米アカデミー賞の授賞式で主演男優賞に輝いたウィル・スミス（５３）が妻を侮辱されて怒りプレゼンターをビンタした問題について言及した。同授賞式で「長編ドキュメンタリー賞」のプレゼンターを務めた米人気コメディアン、クリス・ロック（５７）が、丸刈りの女性主人公を