バケツに湯を張ったお風呂に入る猫の画像がTwitterに投稿され、話題となっている。それがこちら。「いい湯だな」というコメントとともに画像に映るのは、シジミくん（オス・1歳）が肩下くらいまで湯を張ったバケツで入浴している様子。猫といえば“濡れるのが苦手”な印象がある。しかし暴れる様子もなく、前足をバケツから出している姿は、お風呂を堪能している人間のようで可愛らしい。この投稿にTwitterでも「お手てもたまらん