アキバ総研にて、2022年3月28日より、公式投票企画「どれがおもしろかった？ 2022年冬アニメ人気投票」がスタートした。投票はこちらから毎シーズン末の恒例となっている、各クールに最終回を迎えたアニメの中から、特に面白かったアニメを決める人気投票企画。最終回を迎えた2クール作品も追加した47作品をピックアップ。2022年3月29日9時30分時点の上位5作品は以下の通り。1位その着せ替え人形は恋をする17票2位からかい上