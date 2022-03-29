排卵誘発剤を自己注射する女性（写真はイメージです、geargodz / PIXTA） 医学的に、女性が最もリスクの少ない状態で出産できるのは、20代半ばから30代半ばだと言われている。だが、キャリアやプライベートが充実する時期とも重なるため、「今は出産のタイミングではない」と考えることもあるだろう。女性が将来の妊娠に備え、若いときの卵子を保存しておくのが「卵子凍結」だ。出産を希望する時期がきたら、保存していた卵子を用