日本財団（東京都港区）は２８日、ロシア軍の侵攻が続くウクライナからの避難民に３年間で５０億円規模の緊急人道支援を行うと発表した。避難民を受け入れる在日ウクライナ人を通じ、日本での生活費などを援助する。対象は１千人を想定するが、財団側は「必要に応じ、支援の拡大も検討したい」としている。財団によると、日用品購入などの「生活費支援」に３０億円を計上。１人年１００万円、１世帯年３００万円を上限に３年間、援