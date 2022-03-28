２８日の外国為替市場で円相場が急落し、海外市場で一時６年７カ月ぶりに１ドル＝１２５円台を付けた。日銀が国債を無制限に一定期間買い続ける「連続指し値オペ」の実施を通知し、長期金利の上昇を強くけん制したことが背景。インフレが進行する米国の利上げ姿勢が鮮明になる中、日米の金利差拡大から円売り・ドル買いの動きが加速している。東京市場では１２４円０２銭を付けた。午後５時現在は１２３円９２〜９３銭と前週末