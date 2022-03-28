【AFP＝時事】北京冬季五輪で、禁止薬物陽性により物議を醸したフィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワ（Kamila Valieva、ロシア）が、サランスク（Saransk）で開催された国内大会で実戦復帰し、「氷に立てて幸せ」と話した。大会はチャンネルワン・カップ（Channel One Cup 2022）と呼ばれる団体戦で、母国のウクライナ侵攻によりロシア選手が出場を禁止された世界選手権（ISU World Figure Skating Championships 2022）の
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