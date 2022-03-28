墜落事故があった現場近くで犠牲者を悼む法要に参加する女性/CARLOS GARCIA RAWLINS/REUTERS（ＣＮＮ）中国の航空当局は２８日までに、１３２人を乗せた中国東方航空の旅客機が中国南部の山間部に墜落した件で、乗客乗員全員の死亡を確認したと明らかにした。中国東方航空の旅客機は２１日、中国南部の山間部に墜落し、数日にわたり、救助隊が墜落現場で捜索を行っていた。中国民用航空局（ＣＡＡＣ）によれば、ＤＮＡ検査を行い、