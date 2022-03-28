［チューリヒ２７日ロイター］ - 国連人権当局は２７日、ロシアがウクライナを侵攻した２月２４日から３月２６日午前零時までに民間人の死者１１１９人、負傷者１７９０人が出ていると報告する声明を発表した。死者には、少女１５人と少年３２人、性別不明の子ども５２人が含まれているという。ただ、国連は包囲されている南部港湾都市・マリウポリ周辺や東部ドネツク州ボルノバーハ、東部ハリコフ州イジューム、東部ルガ