体外受精で生まれた子は2019年に過去最高を更新しました（写真提供：リプロダクションクリニック）4月から不妊治療の患者負担額が3割になり、治療する人が大きく増えることが予想されます。そのため、これまで不妊治療は「妊娠を考える人たちが考えること」と捉えられがちでしたが、「（他の病気や介護と同様に）社会全体が共に歩む方法を考えること」へと意識を変えなければいけない時期に差し掛かっています。4日連続特集「不妊
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