ロシア軍がマリウポリを制するというのは戦略的にどのような意味があるのでしょうか？ヨーロッパの安全保障がご専門の二松学舎大学専任講師合六強さんに話を伺います。（二松学舎大学専任講師合六強さん）〇最大の目的は、2015年以降、実効支配しながらも離れ離れになっていたクリミア半島、東部地域、そしてロシア本土を陸路でつなげて、まとまった地域として支配を確立したい狙いがあると思うQ. ロシアは「東部ドンバス