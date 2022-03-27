便利なアイテムがお値打ちな100円ショップ「ダイソー」では、もともとは子供向けのおもちゃだった「ミニ洗濯機」が意外に使える…と人気です。 ■手の平に乗るほどのサイズなのに本格的…ファンデーションのパフ等が洗える「ミニ洗濯機」 幅広い品揃えで人気の100円ショップ「ダイソー」。 東海地区最大規模の売り場面積を誇る「名古屋栄スカイル店」の売れ筋商品が、「ミニ洗濯機