ºÇ°­¤ÎÁ¥½Ð¤À¡£ºå¿À¤Ï£²£µÆü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î³«ËëÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë¡¢£¸¡½£±£°¤ÈÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£ºÇÂç£·ÅÀº¹¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º¡¢£¹²ó¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥­¥ó¥°¤Ê¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡Ê£²£·¡Ë¤¬£·²ó£³¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ê¡¢£´£°ºÐ¤ÎºÇÇ¯Ä¹¡¦»å°æ²ÅÃË¤â¥Á¡¼¥à£±¹æ¤ò´Þ¤à£³°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¤ÈÂçË½¤ì¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë£·²ó¤Þ¤Ç¤Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬³«Ëë¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î·ü°Æ»ö¹à¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ·Ñ¤®