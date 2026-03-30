「VISON」ってどんなところ？ 広大な敷地内の回り方は？三重県のほぼ中央に位置する多気町にある、大型リゾート施設「VISON」。敷地の総面積は約119haにも及び、東京ドームに換算すればなんと約24個分の広さ！敷地内は10のエリアに分かれており、産直市場を中心とする「マルシェ ヴィソン」、パティスリーやショコラトリーが並ぶ「スウィーツ ヴィレッジ」、宿泊施設が集まる「ホテルエリア」などがあります。「VISON」には、レス