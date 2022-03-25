断トツの最下位予想にも笑顔。「BIGBOSS」の登録名であっと驚かせるなど、新庄剛志監督は数々の仕掛けで、プロ野球開幕を盛り上げています（写真：アフロ）3月25日、2022年のプロ野球がいよいよ開幕します。ネット上に100人を超えるであろう順位予想の記事がアップされるなど、例年にないほどプロ野球関連のニュースが飛び交っていますが、その中心にいるのが「BIGBOSS」こと、北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督。開幕前日