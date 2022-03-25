25日午前9時半ごろ、兵庫県三木市本町2丁目の県道で、大型トレーラーが道路脇の飲食店に突っ込んだ。県警三木署によると、トレーラーを運転していた50代とみられる男性が重傷を負った。飲食店のほか隣接する民家3軒も損壊したが、住人などにけが人はいないという。現場は片側1車線の直線道路。署は、何らかの原因で歩道を乗り越えて建物に突っ込んだとみて調べる。近所の女性（33）は「ガシャガシャンという音を聞き、びっく